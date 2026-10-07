Luka Modric'ten Messi itirafı: 'Çok acı çektim!'

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Luka Modric, İspanya'ya 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası geleceği, Hırvatistan Milli Takımı, Lionel Messi'nin vedası ve Real Madrid'e olası dönüşü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki yıldız oyuncu, futbolu ne zaman bırakacağını henüz bilmediğini belirtirken, kendisini iyi hissettiği sürece oynamaya devam etmek istediğini söyledi.

Modric'in açıklamaları şu şekilde:

"BU SON YILIM MI OLACAK YOKSA DAHA UZUN SÜRE DEVAM MI EDECEĞİM, GÖRECEĞİZ"

"Kendimi iyi hissediyorum. Hâlâ tutkum, hırsım ve gücüm var. Kendimi böyle hissettiğim sürece oynamaya devam etmek istiyorum. Ne kadar daha? Bilmiyorum. İki ay, altı ay, bir yıl olabilir... Şimdi bir şey söyleyip daha sonra pişman olmak istemiyorum. Adım adım, maç maç ilerleyeceğim. Bir ay, bir ay daha... Vücudumu dinlemem gerekiyor, ardından tamamen sakin bir şekilde kararımı vereceğim. Bu son yılım mı olacak yoksa daha uzun süre devam mı edeceğim, göreceğiz. Ama kendimi iyi hissediyorum."

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"MİLLİ TAKIMLA YAPTIĞIM VE BAŞARDIĞIM HER ŞEYLE GURUR DUYUYORUM"

"Her geçen gün o milli takımdan daha az kişi kalıyor. Perisic, ben, Budimir, Kramaric... Bizim de fazla zamanımız kalmadı. Kovacic'i de bu gruba dahil etmek istiyorlar ama onun önünde daha uzun bir gelecek var. Umarım gelecek olan oyuncular da büyük işler yapmaya devam eder. Milli takımla yaptığım ve başardığım her şeyle gurur duyuyorum."

"MİLLİ TAKIMDA VE REAL MADRİD’DE ONUN YÜZÜNDEN ÇOK ACI ÇEKTİM"

“Messi hakkında ne söylenebilir ki? Milli takımdan veda etmesi üzücü, ama bu onun kararı ve buna saygı duymak gerekir. İstediği Dünya Kupası’nı kazandı, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve onu izlemek büyük bir zevkti; gerçi milli takımda ve Real Madrid’de onun yüzünden çok acı çektim. Eşsiz bir oyuncu. Kendisine bol şans diliyorum.”

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"DEVAM ETMEYECEKSE BÜYÜK BİR VEDAYI HAK EDİYOR"

"Ronaldo ile konuşmadım ve tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Kendi ülkesinde yaşadıkları üzücü ancak bir çözüm bulacaklarını düşünüyorum. Cris bunu hak ediyor. Eğer devam etmeyecekse büyük bir vedayı hak ediyor. Umarım sorun çözülür çünkü o, Portekiz'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu."

"GERİ DÖNMEK İÇİN BİRÇOK ŞEYİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKİYOR"

"Real Madrid'e elbette geri dönmek isterim. Orası benim evim. Hayatımın kulübü. Orada 13 yıl geçirdim ancak gelecekte ne olacağını göreceğiz. Hazırlanmam ve hangi görevde yardımcı olabileceğimi veya kulübün beni isteyip istemediğini görmem gerekiyor. Geri dönmek için birçok şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu bir hayal olurdu ancak şu anda bunu düşünmüyorum. Hiçbir şeyi zorlamamalıyız. Kendimi faydalı hissedeceğim bir şey olması gerekiyor.

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"MADRİD'İ ÖZLÜYORUM ANCAK ŞU ANDA MİLANO'DA GEÇİRDİĞİM ZAMANIN TADINI ÇIKARIYORUM"

Mourinho'ya, hak ettiği kulüpte olduğunu çünkü dünyanın en büyük kulüplerinden birinde bulunduğunu söyledim. Birçok oyuncuyla ve kulüpteki insanlarla konuşuyorum. Real Madrid'in harika bir kadrosu olduğunu ve mevcut durumu tersine çevirebileceğini düşünüyorum. Real Madrid'de karakter ve kalite var. Durumu değiştirmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahipler. Madrid'i özlüyorum ancak şu anda Milano'da geçirdiğim zamanın tadını çıkarıyorum. Beni çok iyi karşıladılar ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."