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Luka Modric'ten Arda Güler ile Kenan Yıldız'a hem övgü hem uyarı: 'Geleceği parlak ama... Dikkatimi çeken bir şey var!'

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#Arda Güler#Kenan Yıldız#Luka Modric
Luka Modricten Arda Güler ile Kenan Yıldıza hem övgü hem uyarı: Geleceği parlak ama... Dikkatimi çeken bir şey var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 19:16

Türk ressam Ersan Kaya, Luka Modric ve Arda Güler'e özel resim yaptı. Kaya daha sonrasında çalışmalarını teslim etmek adına söz konusu iki futbolcu ile bir araya geldi. Modric ile buluşmasında ise sohbet milli yıldızlarımızdan Kenan Yıldız ve Arda Güler'e geldi.

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Ersan Kaya, Madrid'e giderek Luka Modric ve Arda Güler için yaptığı resimleri hediye etti.

Real Madrid'in efsane isimlerinden Luka Modric ile Ersan Kaya'nın buluşmasında sohbet Arda Güler ve Kenan Yıldız'a geldi.

'ARDA VE KENAN'IN GELECEĞİ PARLAK'

Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası finaline ulaşmasında büyük payı olan ve o yıl Ballon D'or ödülünü kazanan Luka Modric veliahtı olarak gösterilen Arda Güler için önemli mesajlar verdi.

Sanatçı Ersan Kaya'ya Arda'dan bahseden Modric, "Daha çok genç, öğreneceği çok şey var. Biz de kendisi için elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi bir yetenek, gelişime de açık ve geleceği çok parlak" şeklinde konuştu.

Türk milli takımında Kenan Yıldız'ı da çok beğendiğini söyleyen Luka Modric, "Kenan'ın farklı bir stili var ve çok beğeniyorum. Dikkatimi çeken bir yetenek ve O'nun da geleceği parlak" ifadelerini kullandı.

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ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla ikinci sezonunu geçiren milli yıldızımız Arda Güler, bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandıran 19 yaşındaki genç oyuncu, takımına 5 de asist katkısı verdi. 

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Bir diğer milli gencimiz Kenan Yıldız ise, Juventus formasını bu sezon 28'i ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda toplam 34 maçta formayı sırtına geçirdi. Serie A'da beklentilerin altında kalan İtalyan devinde rakip fileleri 6 kez sarsan Yıldız, 4 asistlik bir katkı sağladı. 

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#Arda Güler#Kenan Yıldız#Luka Modric

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