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Luka Modric'ten 7-0'lık mağlubiyet sonrası sert sözler: 'Çok utanıyorum!'

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#Hırvatistan#İngiltere#Luka Modric
Luka Modricten 7-0lık mağlubiyet sonrası sert sözler: Çok utanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 13:37

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı gol yağdırdı. İngilizler rakibini 7-0'lık tarihi skorla mağlup etti. Luka Modric, karşılaşmanın ardından takımın performansını değerlendirdi.

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 3. hafta maçında Hırvatistan ile İngiltere, HNK Rijeka Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Konuk ekip, 8. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçerken, 21'de Jude Bellingham, 39'da Gordon ve 45'te Bukayo Saka ile golleri buldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Teknik Direktör Slaven Bilic, 2. yarıya 3 değişiklik ile başladı. Harry Kane, 53. dakikada kendisinin 2, İngiltere'nin 5. golüne imza attı. Saka, 68'de skoru 6-0'a getirirken, 87. dakikada Morgan Rogers, fileleri havalandırdı.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, mücadeleden 7 gollü galibiyetle ayrılırken puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Luka Modric, 7-0'lık yenilgi sonrası şu açıklamalarda bulundu:

"İLK KEZ BİR MAÇIN ARDINDAN UTANÇ DUYUYORUM!"

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“Böyle bir performansa ikili mücadeleler, fauller, agresiflik, birlik eksikliği olmadan bir açıklama bulmak zor... Burada 20 yıldır bulunuyorum ama ilk kez bir maçın ardından utanç duyuyorum! Kaybedilebilir, çünkü şu anda onlar daha iyi. Ama bu şekilde kaybetmek ve yıllar boyunca kazandığımız itibarı mahvetmek kabul edilemez. Çok utanıyorum.

Luka Modricten 7-0lık mağlubiyet sonrası sert sözler: Çok utanıyorum

"BÖYLE OYNAMAK KABUL EDİLEMEZ"

Birlik olmamız gerekiyor çünkü önümüzde bir başka zorlu maç var. Gerçek kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. İçimizde öfke, gurur, arzu, istek ve birlik olduğunu göstermeliyiz. Bunlar bir gecede kaybolmamalı. Böyle oynamak kabul edilemez. Bugün üçüncü ligden bir takıma karşı oynasaydık bile kaybederdik.

"BUGÜN ENDİŞE VERİCİYDİ"

Split'teki taraftarların bizimle olmasını, bizi desteklemesini ve bunun karşılığını en iyi şekilde vermemizi umuyoruz. Öncelikle mücadele ruhuyla, sahada her zaman olduğumuz gibi savaşarak bunu geri verebiliriz. Bugün endişe vericiydi."

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#Hırvatistan#İngiltere#Luka Modric

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