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Luka Modric'in yeni adresi Milan!

Güncelleme Tarihi:

#Luka Modric#Serie A#Milan
Luka Modricin yeni adresi Milan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 21:51

Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, İtalya Seri A ekiplerinden Milan ile sözleşme imzaladı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 39 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, Modric ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun, Milan'da 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İspanya'nın Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Modric, sabah saatlerinde Milano'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçti ve akşamüzeri kırmızı-siyahlı formayı giyerek sözleşmeye imza attı.

İngiliz kulübü Tottenham'dan 2012'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

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Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 597 maçta 43 gol attı.

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#Luka Modric#Serie A#Milan

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