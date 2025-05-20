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Luka Modric’in ayrılığında Arda Güler detayı! Florentino Perez ile görüşme yapacak

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#Luka Modric#Arda Güler#Real Madrid
Luka Modric’in ayrılığında Arda Güler detayı Florentino Perez ile görüşme yapacak
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 16:38

Real Madrid’in efsaneleri arasında yer alan ve sayısız başarılar kazanan Luka Modric, İspanyol devinden ayrılmaya hazırlanırken önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Real Madrid yönetiminin, Luka Modric’in ayrılığına onay vermesinin perde arkasında Arda Güler detayının önemli bir rol oynadığı belirtildi. İşte İspanyol basınında konuya ilişkin yazılan ayrıntılar…

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Real Madrid’de sayısız başarılar yaşayan, La Liga şampiyonlukları ve Şampiyonlar Ligi gibi önemli kupalar elde eden Luka Modric, yıllar süren Madrid serüvenine nokta koymaya hazırlanıyor.

39 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun ayrılığında, Real Madrid yönetiminin ‘gençleştirme projesinin’ önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Luka Modric’in ayrılığında Arda Güler detayı Florentino Perez ile görüşme yapacak


İspanyol basınından yansıyan bilgilere göre Madrid yönetimince Modric’in ayrılığı yaşı veya maaşına bağlı değil.

ARDA VE NICO PAZ GİBİ GENÇLER OYNAYACAK

Real Madrid yönetimince, Modric ile yollar ayrılmalı ve Arda Güler, Nico Paz gibi genç futbolcular artık ilk 11’de daha çok yer almadı ve bayrağı devralmalı.

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Luka Modric’in ayrılığında Arda Güler detayı Florentino Perez ile görüşme yapacak

 

ZOR AMA GEREKLİ BİR KARAR

Real Madrid’e yakın kaynaklarca yazılan habere göre, Modric’e saygı duyuluyor ve soyunma odasındaki liderliği taktirle karşılanıyor. Ancak yönetim, Arda ve Nico Paz ile beraber Bellingham, Camavinga, Tchouameni ve Valverde gibi gençlerin daha çok ilgi görmesi gerektiğini düşünüyor.

Öte yandan Xabi Alonso da Real Madrid yönetiminin bu fikrine sıcak bakıyor.

Luka Modric’in ayrılığında Arda Güler detayı Florentino Perez ile görüşme yapacak


SON KEZ GÖRÜŞME OLACAK

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Modric ile son kez görüşme gerçekleştirecek ve ayrılması ya da 1 yıl daha Madrid’de kalması konusunda son kararını verecek.

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MODRIC FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR

Öte yandan Luka Modric’in 1 sezon daha Madrid’de kalmak istediği ve Perez’e, forma konusunda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu, gençlerin oynamasına destek olacağını söyleyeceği gelen bilgiler arasında.

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#Luka Modric#Arda Güler#Real Madrid

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