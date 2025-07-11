Luka Modric, 10 numaralı formasını Arda Güler'e verdi! İşte o anlar

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İtalyan ekibi Milan'a transfer olması beklenen 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncu Luka Modric'in, İspanyol ekibi Real Madrid'deki kariyeri sona erdi.

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilerek organizasyona veda eden Real Madrid'de son maçına çıkan Modric, İspanyol kulübüne veda etti.

DİKKAT ÇEKEN AN

Turnuvaya veda sonrası İspanya’ya dönen Real Madridli oyuncuların otobüslerden indiği sırada dikkat çekici bir an yaşandı.

MODRİC’İN YANINA GİDİP SARILDI

El Chiringuito TV'nin yayınlandığı görüntülerde Luka Modric otobüsten indikten sonra yanına siyah kapüşonlu bir oyuncu yaklaştı. Hırvat yıldızın formasını verdiği isimle uzun süre birbirlerine sarıldı.

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🎽 Real Madrid'den ayrılan Luka Modric, 10 numaralı formasını Arda Güler'e verirken duygusal anlar yaşadıpic.twitter.com/SsgL1svU1A — Spor Arena (@sporarena) July 11, 2025

10 NUMARALI FORMAYI ARDA GÜLER’E DEVRETTİ

Kanala göre bu oyuncu Arda Güler’di ve Modrid 10 numaralı formasını böylece Türk yıldıza devretti. Modric’in formayı vermesi sonrası duygusal anlar yaşayan ikili tokalaşıp uzun süre birbirlerine sarıldı.

ARDA O FORMAYI PAYLAŞTI

Arda Güler daha sonra Luka Modric'ten aldığı 10 numaralı formayı üzerine kalp emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaştı.

REAL MADRİD'LE TARİH YAZDI

2012 yılında Tottenham'dan transfer edilen Luka Modric, Real Madrid'e Temmuz ayında veda etti. Modric, burada 6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve dünyanın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.