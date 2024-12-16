Luka Doncic şov yaptı! Çılgın performans...

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Batı Konferansı'nın iki iddialı temsilcisi Dallas Mavericks Ve Golden State Warriors Chase Center'da kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Jason Kidd'in takımı Steve Kerr ve talebelerine şans tanımadı.

"LUKA DONCIC ŞOV YAPTI"

İki Batı Konferansı temsilcisinin maçında Luka Doncic adeta şov yaptı. Sloven yıldız karşılaşmayı 45 sayıyla tamamlarken 13 asist ve 11 ribaunt ile "triple-double" performansına imza attı. Saha içinden 16/23 ile, üçlük çizgisinin gerisinden 6/11 ile oynayan süperstar, MVP ödülü için adaylarda ben de varım dedi.

"THOMPSON ESKİ TAKIMINA ESKİSİ GİBİ"

Klay Thompson eski günlerini anımsatan bir performansla Doncic'e eşlik etti. Eski takımına karşı oynayan Thompson 29 sayı ile çok önemli katkıda bulundu.7 üçlük isabeti bulan Klay ayrıca 21 verimlilik puanına ulaşarak bu istatistikte takımının lideri oldu.

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"CURRY'NİN DOUBLE-DOUBLE'I YETMEDİ"

Amerikalı oyun kurucu Stephen Curry muhteşem oynadı ancak galibiyete yeterli olmadı.26 sayı ve 10 asistle oynayan Curry takım arkadaşlarından da önemli katkı aldı. Wiggins 29 sayı, Draymond Green 21 sayı ve Kuminga 20 sayı atarak 20 sayı barajını geçen isimler oldu. Ancak galibiyet için bu performanslar da yetmedi.

"DALLAS 4. SIRADA"

Dallas Mavericks bu galibiyetle Batı Konferansı'nda 4. sıradaki yerini perçinledi ve Houston ve Memphis'i yakın takibe aldı. Golden State ise mağlubiyet serisini 2 maça çıkardı ve 8. Batı Konferansı'nda 8.sırada play-in hattında yer aldı.