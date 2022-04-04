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Luka Doncic son şampiyonu devirdi, Türk derbisinde Furkan Korkmaz güldü!

#NBA#Luka Doncic#Dallas Mavericks
Luka Doncic son şampiyonu devirdi, Türk derbisinde Furkan Korkmaz güldü

NBA'de Dallas Mavericks, son şampiyon Milwaukee Bucks'ı Luka Doncic'in etkili oyunuyla devirirken, milli oyuncuların kapışmasında gülen taraf Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia oldu.

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NBA'e 12 maçla devam edildi. Gecenin kritik maçında son şampiyon Milwaukee Bucks, sahasında Dallas Mavericks'e 118-112 yenildi.NBA'e 12 maçla devam edildi. Gecenin kritik maçında son şampiyon Milwaukee Bucks, sahasında Dallas Mavericks'e 118-112 yenildi.

Dallas'ta Luka Doncic, 32 sayı 8 ribaund ve 15 asist ile galibiyetin mimarı oldu. Bucks'ta ise Giannis Atetokounmpo'nun 28 sayı 10 ribaund ve 2 asisti yenilgiyi önleyemedi. 

Milli oyuncuların karşılaştığı maçta Philadelphia, Cleveland'ı 112-108 mağlup etti. Philadelphia'da Furkan Korkmaz 7 dakika süre aldı ancak sayı kaydedemedi. Cleveland'da ise Cedi Osman 7 dakikada 3 sayı 2 riband ve 2 asistle oynadı.

Houston Rockets'ın sahasında Minnesota'ya 139-132 kaybettiği maçta ise Alperen Şengün 14 sayı 15 ribaund ve 4 asist ile mücadele etti.

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NBA'de gecenin sonuçları şöyle;

Milwaukee Bucks 112 - 118 Dallas Mavericks

Boston Celtics 144 - 102 Washington Wizards 

Los Angeles Lakers 118 - 129 Denver Nuggets

Indiana Pacers 117 - 121 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 108 - 112 Philadelphia 76ers 

Orlando Magic 88 - 118 New York Knicks 

Oklahoma City Thunder 117 - 96 Phoenix Suns

Houston Rockets 132 - 139 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 113 - 92 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 109 - 114 Miami Heat

Sacramento Kings 90 - 109 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 119 - 100 New Orleans Pelicans

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