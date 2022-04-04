Luka Doncic son şampiyonu devirdi, Türk derbisinde Furkan Korkmaz güldü!

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NBA'e 12 maçla devam edildi. Gecenin kritik maçında son şampiyon Milwaukee Bucks, sahasında Dallas Mavericks'e 118-112 yenildi.NBA'e 12 maçla devam edildi. Gecenin kritik maçında son şampiyon Milwaukee Bucks, sahasında Dallas Mavericks'e 118-112 yenildi.

Dallas'ta Luka Doncic, 32 sayı 8 ribaund ve 15 asist ile galibiyetin mimarı oldu. Bucks'ta ise Giannis Atetokounmpo'nun 28 sayı 10 ribaund ve 2 asisti yenilgiyi önleyemedi.

Milli oyuncuların karşılaştığı maçta Philadelphia, Cleveland'ı 112-108 mağlup etti. Philadelphia'da Furkan Korkmaz 7 dakika süre aldı ancak sayı kaydedemedi. Cleveland'da ise Cedi Osman 7 dakikada 3 sayı 2 riband ve 2 asistle oynadı.

Houston Rockets'ın sahasında Minnesota'ya 139-132 kaybettiği maçta ise Alperen Şengün 14 sayı 15 ribaund ve 4 asist ile mücadele etti.

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NBA'de gecenin sonuçları şöyle;

Milwaukee Bucks 112 - 118 Dallas Mavericks

Boston Celtics 144 - 102 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 118 - 129 Denver Nuggets

Indiana Pacers 117 - 121 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 108 - 112 Philadelphia 76ers

Orlando Magic 88 - 118 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 117 - 96 Phoenix Suns

Houston Rockets 132 - 139 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 113 - 92 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 109 - 114 Miami Heat

Sacramento Kings 90 - 109 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 119 - 100 New Orleans Pelicans