Luiz Gustavo'ya bir talip daha! Ezeli rakip...

Sarı-lacivertliler'in Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'ya Lyon talip oldu. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho’nun vatandaşını çok istediği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler’in bu sezonki en formda isimlerinden olan Gustavo’ya sürpriz bir talip çıktı. Daha önce adı Arap kulüpleriyle anılan Brezilyalı oyuncu için Marsilya’nın ezeli rakibi Lyon devreye girdi.

Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho’nun vatandaşını çok istediği belirtildi. Fenerbahçe ise astronomik teklif gelmedikçe Gustavo’yu satmayı düşünmüyor.



Luiz Gustavo'nun kariyeri

Luiz Gustavo Dias 23 Temmuz 1987'de doğdu. Ön libero mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcudur.Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlamıştır. Daha sonra 1899 Hoffenheim takımına kiralanmıştır. 16 Ağustos 2013 tarihinde Bayern Münih oyuncuyu tamamen transfer etmiştir. (Fanatik)





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