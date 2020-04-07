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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Luiz Gustavo'dan karantinada corona virüsü itirafı!

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, corona virüsü salgını hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında konuştu.

Coronavirüsü salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Ölümler giderek artıyor ve bu da herkesi tedirgin ediyor" dedi.

Gustavo, İstanbul'da rahat olduğunu söyleyerek, "Kulüp bizim arkamızda. Her türlü desteği verip, kolaylığı sağlıyor" diye konuştu.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Yıldız futbolcu ayrıca, "Kısa sürede futbolun döneceğine inanıyorum. Oynamayı, taraftarın önüne çıkmayı çok özledim" ifadelerini kullandı. (Sabah)

Luiz Gustavodan karantinada corona virüsü itirafı

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