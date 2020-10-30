Luiz Gustavo'dan itiraf! 'Fenerbahçe benim için meydan okuma'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sezona iyi bir başlangıç yapan F.Bahçe’de Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, ligin geri kalanı için temkinli konuşarak “Yolumuz daha uzun” dedi. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle: · TAKIMDA önemli olan kolektiflik. Sezona iyi başladık ama yolumuz çok uzun. Ön liberoda Sosa ya da bir başkası fark etmez. Ben kimle oynarsam oynayayım en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum iyi oynamak için. Bir kıyaslama yapmak her zaman zordur. Biz geçmişte yaşadığımız tecrübelerden iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor.

BURAYA BİR HEDEF İÇİN GELDİM

Vatandaşım Alex de Souza’nın buradaki geçmişini biliyorum. Çok fazla şampiyonluk kazanmış ve iyi performanslar göstermiş. Bu kadar büyük bir takımın kaptanı olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.

Fenerbahçe'ye bir hedef için geldim. Burası benim için bir meydan okuma. Hala yapmamız gereken çok fazla işimiz var. Gelişerek devam edersek, hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül ve ben bana ihtiyaç olduğu zamanlarda pazubent kolumda olsa da olmasa da takıma yardım etmek istiyorum.

YOĞUN ANTRENMANI SEVİYORUM

Erol Bulut bu sezon başında geldi ve oyun tarzını anlattı. Biz de en iyi şekilde sahaya koyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve ben bunları seviyorum. Hocanın istediklerini gün geçtikte daha iyi anlıyoruz.

Bu takım uzun senelerdir Süper Lig’de şampiyon olamıyor ve bu sezonki takımdan neler beklendiğini çok iyi biliyoruz. Bu duyguları mutluluğu taraftara bırakmamız gerekiyor. Biz konsantre bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Tanrı isterse sezon sonu şampiyon olduğunda sezon sonu büyük bir kutlama yaparız. Ama o ana kadar rakiplere saygı duymamız gerekiyor.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...