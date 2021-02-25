Luiz Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi? Son gelişmeler
Luiz Gustavo Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Bir süredir sakatlığı devam eden Gustavo'nun, hafta sonu oynanacak kritik Trabzonspor maçına yetişip yetişmeyeceği taraftarların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Luiz Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Sakatlığı devam eden Luiz Gustavo'nun, henüz takımla idmanlara çıkmaması dolayısıyla Trabzonspor karşılaşmasında oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.
Yokluğunu kimsenin telafi edemediği Gustavo’suz çıkılan her maç, bir öncekinden kötü geçti. Önce G.Saray derbisi kaybedildi, ardından Başakşehir’e yenilerek kupaya veda edildi. Sonrasında Karagümrük galibiyetiyle soluk alınsa da Göztepe maçı da hüsranla bitti. Büyük ihtimalle bu hafta Trabzon’da da oynamayacak olan Luiz Gustavo’nun hiç olmazsa 45 dakika sahada olması için büyük çaba gösteriliyor.