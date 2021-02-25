Luiz Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi? Son gelişmeler

Sakatlığı devam eden Luiz Gustavo'nun, henüz takımla idmanlara çıkmaması dolayısıyla Trabzonspor karşılaşmasında oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Yokluğunu kimsenin telafi edemediği Gustavo’suz çıkılan her maç, bir öncekinden kötü geçti. Önce G.Saray derbisi kaybedildi, ardından Başakşehir’e yenilerek kupaya veda edildi. Sonrasında Karagümrük galibiyetiyle soluk alınsa da Göztepe maçı da hüsranla bitti. Büyük ihtimalle bu hafta Trabzon’da da oynamayacak olan Luiz Gustavo’nun hiç olmazsa 45 dakika sahada olması için büyük çaba gösteriliyor.