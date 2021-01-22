MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLuiz Gustavo, Sivasspor-Fenerbahçe maçında büyüledi
GeriFutbol Luiz Gustavo, Sivasspor-Fenerbahçe maçında büyüledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Luiz Gustavo, Sivasspor-Fenerbahçe maçında büyüledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Luiz Gustavo, Sivasspor-Fenerbahçe maçında büyüledi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönerken, sahanın yıldızı Luiz Gustavo oldu.

Tecrübeli futbolcu, Ankaragücü karşılaşmasının ardından yine başarılı bir performans sergiledi.

Erol Bulutun Sivasspor-Fenerbahçe maçında kararı olay oldu Golden hemen sonra...
Erol Bulut'un Sivasspor-Fenerbahçe maçında kararı olay oldu! Golden hemen sonra...

Karşılaşma boyunca attığı 56 pasında 52’sinde isabet sağlayan ve yüzde 93’lük oranla bu istatistikte en iyi futbolcu olan sarı lacivertli oyuncu, karşılaşma içerisinde 66 kez topla buluşmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu, girdiği ikili mücadelelerde rakiplerine büyük üstünlük sağladı.

Brezilyalı, 6 ikili mücadelenin 4’ünden galip ayrıldı. Bu sezon toplamda 21 karşılaşmaya çıkan Gustavo, sadece 1 gol atmasına rağmen, saha için etkinliği ile takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle