Luiz Gustavo, Sivasspor-Fenerbahçe maçında büyüledi

Tecrübeli futbolcu, Ankaragücü karşılaşmasının ardından yine başarılı bir performans sergiledi.

Karşılaşma boyunca attığı 56 pasında 52’sinde isabet sağlayan ve yüzde 93’lük oranla bu istatistikte en iyi futbolcu olan sarı lacivertli oyuncu, karşılaşma içerisinde 66 kez topla buluşmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu, girdiği ikili mücadelelerde rakiplerine büyük üstünlük sağladı.

Brezilyalı, 6 ikili mücadelenin 4’ünden galip ayrıldı. Bu sezon toplamda 21 karşılaşmaya çıkan Gustavo, sadece 1 gol atmasına rağmen, saha için etkinliği ile takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.