Luiz Gustavo, derbi sonrası açıkladı! Yeni transferler...

Luiz Gustavo'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde;

Önümüzde çok uzun bir yol var ve hepimiz daha da gelişeceğiz. Bu sene gerçekten çok oyuncu geldi. Yeni bir hocamız var. Yeni bir oyun felsefesine adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamız ideal 11'i bulduğu zaman hepimiz için daha kolay olacak.

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