MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLuiz Gustavo, derbi sonrası açıkladı! Yeni transferler...
GeriFutbol Luiz Gustavo, derbi sonrası açıkladı! Yeni transferler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.09.2020 - 21:48 | Son Güncelleme:

Luiz Gustavo, derbi sonrası açıkladı! Yeni transferler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Luiz Gustavo, derbi sonrası açıkladı! Yeni transferler...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Luiz Gustavo'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde;

Önümüzde çok uzun bir yol var ve hepimiz daha da gelişeceğiz. Bu sene gerçekten çok oyuncu geldi. Yeni bir hocamız var. Yeni bir oyun felsefesine adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamız ideal 11'i bulduğu zaman hepimiz için daha kolay olacak.

Luiz Gustavo, derbi sonrası açıkladı Yeni transferler...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle