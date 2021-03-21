Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisi sonrası açıkladı! 'Fenerbahçe'de mutluyum'

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'KALİTELİ BİR TAKIMIMIZ VAR'

İyi bir takım olduklarını vurgulayan Gustavo, "Çok kaliteli bir takımımız var. Orta sahada kaliteli isimler var. Kimin oynadığı fark etmez. Takımın menfaatlerini düşünmeliyiz. Bizim yapmamız gereken inanmak ve son ana dek mücadele etmek!" dedi.

'SON MAÇA KADAR SAVAŞACAĞIZ'

Gustavo sözlerini, "İki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Lig ortada. Son maça kadar savaşacağız. Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Takımım için mücadele etmek istiyorum. Umarım Fenerbahçe taraftarını mutlu ederiz." ifadeleriyle tamamladı.

'KAZANMAK İÇİN GELDİK AMA...'

Arjantinli yıldız Jose Sosa ise "Çok mücadeleci, çok savaşçı bir maç oldu. İki takım da mücadelesini üst düzey gösterdi. İki taraf da topa sahip olmaya çalıştı. Belirgin bir taraf yoktu maçta. Biz buraya kazanmak için geldik ama maalesef beraberlikle ayrılıyoruz." şeklinde konuştu.