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Luis Suarez'e 30 bin kişilik tören!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Suarez#Gremio
Luis Suareze 30 bin kişilik tören
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:00

Gremio'nun 35 yaşındaki yeni yıldızı taraftarların huzuruna çıktı.

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Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio’nun yeni transferi Luis Suarez’e 30 bin taraftar “hoş geldin” dedi. 2 yıllık sözleşme imzalayan, bir dönem Barcelona’da da forma giyen 35 yaşındaki yıldız, yeni takımının taraftarlarıyla tanıştı.

Suarez için 30 binden fazla kişi taraftar, Porto Alegre’deki stadını doldurdu. Taraftarlar, Suarez'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.

NEYMAR VE BUSQUETS'TEN MESAJ

Suarez, “Goller atacağım ve burada şampiyonluklar kazanacağım. Buna söz veriyorum” dedi. Sunumda, aralarında Neymar ve Busquets’in de olduğu eski takım arkadaşlarının sözleri büyük ekranda gösterildi.

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