Luis Suarez soruları önceden alıp sınavı geçti!

İtalyanca sınavına giren Uruguaylı’nın soruları önceden aldığı öne sürüldü. Sınavın iptal edilebileceği belirtilirken soruşturma başlatıldığı açıklandı. Transferin de suya düşmesi bekleniyor.

Barcelona’dan ayrılacağı konuşulan Luis Suarez’in, Juventus’a gitmesi bekleniyordu. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Suarez, İtalyan Vatandaşlığı alabilmek için girdiği İtalyanca sınavının sorularını çaldı. Uruguaylı futbolcunun statü gereği girdiği İtalyanca sınavından önce soruları aldığı ve normal şartlarda uzun süren sınavı sadece 30 dakikada bitirdiği ifade edilirken, sınavın iptal edilebileceği

belirtildi. İtalya’da bu konuyla alakalı soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yıldız futbolcunun bu nedenle Juventus’a transferinin gerçekleşmeyeceği iddia ediliyor. Ayrıca komisyondaki profesörlerin “Suarez’in sınavı geçmesi gerekiyor. 10 milyon Euro’luk anlaşmayı bir sınav yüzünden kaybedemez. Soruların birçoğunu öğrendi. Eğer sınavı geçemezse bizi bombalarlar” sözleri dikkat çekti.

JORDAN, NASCAR’DA TAKIM SAHiBi OLACAK

ABD’li basketbol efsanesi Michael Jordan, Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları’nda (NASCAR) mücadele edecek bir takım kuracağını açıkladı. Jordan, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, NASCAR pilotu Denny Hamlin ile beraber 2021 sezonunda yarışacak bir takım kuracaklarını söyledi. 57 yaşındaki Jordan, takımın pilotunun, bu sezon Richard Petty Motorsports için yarışan NASCAR’daki tek siyahi sürücü Bubba Wallace olacağını duyurdu. NASCAR’da az sayıda siyahinin takım sahibi olduğunu vurgulayan Jordan, “Siyahilere yarışlarda daha fazla fırsat tanımak için bu takımı bir şans olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

BARCELONALI ARTURO VIDAL 1 MiLYON EURO’YA INTER’DE

İtalya Serie A takımlarından Inter, Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal’i transfer etti. Inter Kulübü’nden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun Barcelona’dan bonservis bedeliyle beraber transfer edildiği ifade edildi. Vidal’in Inter’de forma giyecek 6. Şilili oyuncu olacağı ifade edildi. Bir dönem 45 milyon Euro’luk piyasa değeriyle en gözde orta saha oyuncuları arasında yer alan tecrübeli futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçmek üzere Milano’ya gelmişti. Bu arada, Barcelona Kulübü de yaptığı açıklamada, katkılarından ötürü teşekkür ettiği Vidal’in, başarıya bağlı olarak değişen 1 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu kaydetti.

FLAMENGO 7 VAKAYA RAĞMEN MAÇA ÇIKACAK

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, 7 oyuncusunda Kovid-19 tespit edilmesine rağmen Libertadores Kupası’nda maça çıkacak. Virüse yakalanan 7 oyuncudan biri olan eski Fenerbahçeli Diego ribas, “Vücudumda ağrılar var ve boğazımda yara oluştu. Elimden geldiği kadar iyiyim. Evimden uzakta bu yaşadıklarım, çok nahoş bir durum” ifadelerini kullandı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada ise, Flamengo’nun yedek listesinde yer alan futbolcularla, Ekvador ekibi Barcelona SC ile grup maçına çıkacağı ve karşılaşmanın ertelenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.