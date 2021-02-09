Luis Suarez performansıyla Barcelona'yı pişman etti! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bıraktı

Spor Arena / Detay - Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid'le La Liga'da harikalar yaratan 34 yaşındaki yıldız, tam 16 kez ağları sarsarak gol krallığı yarışında 13 golü bulunan Messi'nin önünde zirvede yer aldı.

MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi ile gol krallığı yarışı veren Uruguaylı yıldız, La Liga'da 16 gole ulaşarak bu alanda Arjantinlinin önünde zirvede yer aldı. Suarez, 2 de asist yaparken Messi ise çıktığı 19 maçta 13 gol attı.

RONALDO'NUN REKORUNU KIRDI

Madrid ekibiyle gollerine devam eden Luis Suarez, ilk 17 maçında 16 gol atarak 21. yüzyılda aynı kulüpte 16 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Bu alandaki rekor 2009-10 sezonunda Real Madrid formasıyla 15 gol atan Cristiano Ronaldo'ya aitti.

ATLETICO'YU ZİRVEYE TAŞIDI

La Liga'da 51 puanla liderlik yarışında en yakın rakibi Barcelona'nın 8 puan önünde zirvede yer alan Atletico Madrid'in başarısında en büyük pay sahibi yine Suarez oldu.

Attığı gollerle takımını zirveye taşıyan Suarez, performansıyla eski kulübü Barcelona'yı adeta da pişman etti.

Kadroda düşünülmediği için Ronald Koeman tarafından gönderilen ve Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden yıldız golcü, Hollandalı teknik adama kararını sorgulattı.

KOEMAN'DAN SUAREZ İTİRAFI

Koeman, sezon başında Atletico Madrid’e transfer olan Luis Suarez hakkında önemli bir itirafta bulundu.

Uruguaylı golcüyü takımdan göndermenin zor bir karar olduğunu vurgulayan Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, oyuncunun İspanya'da kalmasının kendileri açısından kötü olduğunu belirtti.

"JUVENTUS'A GİTMESİ BARCELONA İÇİN DAHA İYİ OLURDU"

Koeman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Elbette Suarez’in Atletico Madrid yerine Juventus’a imza atması Barcelona için daha iyi olurdu. Çünkü o hâlâ La Liga'da" ifadelerini kullandı.

JUVE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Yaz transfer döneminde o dönem İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve adı İtalya'nın Juventus takımıyla anılan Uruguaylı Luis Suarez’in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu.

Suarez, İtalyan vatandaşlığını İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti.

Suarez'in Barselona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti. Kamuoyundaki iddiaların ardından Perugia Cumhuriyet Savcılığı, Suarez'in sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu dil sınavının soruşturmaya konu olmasından kısa süre sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adım atmamış, Uruguaylı golcü de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

URUGUAY'DAN AVRUPA'YA

Profesyonel futbolculuk kariyerine Nacional'de başlayan Uruguaylı golcü, 2006 yılında Hollanda'nın Groningen takımına transfer olarak Avrupa'nın yolunu tuttu.

Groningen'de 1 sezon top koşturan Suarez, 15 gol atıp 7 de asist yaparak Ajax'ın dikkatini çekti. 7 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'ın kadrosuna kattığı Luis Suarez, Hollanda deviyle 159 maça çıkarken 111 gol ve 68 asistlik müthiş performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

AJAX PERFORMANSI PREMIER LİG KAPISI AÇTI

4 sezon formasını giydiği Ajax'ta harikalar yaratan Suarez'e, 2011 yılında Premier Lig kapısı açıldı ve 26.5 milyon euro bedelle Liverpool'a transfer oldu.

Liverpool'da da gollerini sürdüren Uruguaylı yıldız, 3.5 sezonda 82 gol ve 47 asistlik performansla göz kamaştırmaya devam etti.

BARÇA İLE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Premier Lig ekibinden 81.7 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutan Luis Suarez, Katalan ekibiyle başarıdan başarıya koştu.

Barcelona ile 283 maça çıkan Suarez, 195 gol ve 113 asistlik performansıyla kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.

Katalan devinde 5 sezon forma giyen Luis Suarez; 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 4 La Liga, 4 Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.