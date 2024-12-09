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Luis Nani futbolu bıraktığını açıkladı

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#Futbol#Luis Nani#Fenerbahçe
Luis Nani futbolu bıraktığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 01:58

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Portekizli oyuncu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

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Portekizli oyuncu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Luis Nani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda etme vaktinin geldiğini belirterek, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Harika bir maceraydı. Kariyerimin iniş ve çıkışlarında bana yardım eden ve unutulmaz anlar yaşamama sebep olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açma ve yeni bir hedefe odaklanma zamanı. Yakında görüşürüz. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Luis Nani, kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un yanı sıra Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ve Estrela Amadora'da forma giydi.

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#Futbol#Luis Nani#Fenerbahçe

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