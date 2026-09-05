Luis Enrique'den Galatasaray açıklaması!

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PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Monaco'ya 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Luis Enrique, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





Bugün lig maçı oynandı ancak Şampiyonlar Ligi de başlayacak ve 27 Ocak’ta Galatasaray ile karşılaşacaksınız. 2002 yılında Barcelona’da oyuncuydunuz ve Galatasaray’ı elemiştiniz. Şimdi ise teknik direktör olarak ilk kez Galatasaray ile karşılaşacaksınız. Karşılaşma hakkındaki değerlendirmeniz nedir?

"Galatasaray’ı henüz analiz etmedim. Oyuncuları tanıyoruz, kalitesini biliyoruz, yeni stadını biliyoruz. Ama hepsi bu kadar.

Benim için çok güzel bir anıyı hatırlıyorum: Barcelona formasıyla 100. golümü Galatasaray’ın stadında attım."

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MÜCADELE 27 OCAK'TA

İki ekibi karşı karşıya getirecek olan bu kritik mücadele, 27 Ocak 2027 tarihinde Parc des Princes stadyumunda oynanacak.