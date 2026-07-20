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Luis de la Fuente: ''Bu nesil, İspanya'nın gururu!'

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#Dünya Kupası#İspanya#Luis De La Fuente
Luis de la Fuente: Bu nesil, İspanyanın gururu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 02:05

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, dünya şampiyonu oldukları finalin ardından konuştu.

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2026 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis de la Fuente açıklamalarda bulundu.

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Elde edilen başarıdan gurur duyduğunu dile getiren İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bu futbolcu nesliyle özellikle gurur duyuyorum. Bu anlayışla büyüdüler, onu daha da geliştirdiler ve bize bir takımın, bir ailenin nasıl olması gerektiğini gösterdiler. Olağanüstü yeteneklere sahip oyunculara sahibiz. Bu yolculukta onlara eşlik etmiş olmak benim için büyük bir onur. Geçmişe baktığımda çok duygulanıyorum. Oyuncularla bu konuda çok konuştuk. Kazanılabilecek her şeyi kazandık ve bu harika bir duygu. Bu nesil, İspanya için büyük bir gurur kaynağı. Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz.

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#Dünya Kupası#İspanya#Luis De La Fuente

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