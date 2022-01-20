Luis Campos'tan Burak Elmas'a: 'Galatasaray beni heyecanlandırdı...'

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın İstanbul'a davet ettiği Portekizli futbol adamı Luis Campos dün geldi. İstanbul Havalimanı'nda sorulara yanıt vermeyen Campos ile Başkan Elmas bir görüşme gerçekleştirecek.

Sabah'ın haberine göre Burak Elmas, eski teknik direktör, şu an ise birçok kulübe danışmanlık yapan 57 yaşındaki isimden, Galatasaray'ın futbol aklı olması için yardım isteyecek.

'GALATASARAY BENİ HEYECANLANDIRDI'

Elmas'la yaptığı ilk görüşmede, "Galatasaray beni heyecanlandırdı. Burada iyi bir organizasyon kurup farklı şeyler yapabilirim" diyerek olumlu sinyaller veren Campos, şu ana kadar 600 milyon Euro'luk oyuncu satışının içinde bulundu ve yılda 15 milyon Euro kazanıyor.

MOURINHO'NUN YARDIMCISI DA GELDİ

Bu arada Luis Campos ile beraber, geçen ay Roma'da Mourinho'nun yardımcılığından istifa eden Joao Sacramento da İstanbul'a geldi. Campos ve Sacramento, Lille'de birlikte çalışmışlardı. 32 yaşındaki Portekizli antrenör, Mourinho ile birlikte Tottenham'da da çalışmıştı.

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RADAMEL FALCAO'YU DA O KEŞFETTİ!

Ünlü futbol adamı, 6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende şehrinde dünyaya geldi. 27 yaşında Leiria ile Portekiz'in alt liglerinde koçluk yapmaya başladı, birkaç amatör kulübü ve sonunda Portekiz Primeira Liga'da profesyonel takımları yönetti.

Luis Campos, 2013'ten 2016 yılına kadar Fransız kulübü Monaco'da sportif direktör olarak adını duyurdu. 2017 yılında Fransız kulübü Lille'in sportif direktörü oldu.

Campos'un kariyeri boyunca keşfettiği dünyaca ünlü isimlerden bazıları şöyle:

Kylian Mbappe

Anthony Martial

Dimitar Berbatov

Fabinho

Thomas Lemar

Joao Moutinho

Radamel Falcao

Tiemoue Bakayoko

Benjamin Mendy

Bernardo Silva

James Rodriguez

Ricardo Carvalho