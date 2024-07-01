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Lugano'dan Fenerbahçe maçı öncesi bilet açıklaması! "Satış yasak!"

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Lugano
Luganodan Fenerbahçe maçı öncesi bilet açıklaması Satış yasak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 10:39

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını resmi sitesinden Türkçe olarak duyurdu.

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İsviçre temsilcisinden yapılan Türkçe açıklamada, "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır." denildi.

Kulüp, maçın bilet satışlarının da başladığını duyurdu.

Eşleşmede ilk maç 23 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Lugano

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