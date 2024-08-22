Lugano'da savunmadan önemli eksik, Beşiktaş'ta ideal 11 bozulmayacak! Avrupa Ligi iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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LUGANO

Fenerbahçe'ye diş geçiremeyerek Şampiyonlar Ligi Elemelerinden, Avrupa Ligi Elemelerine aktarılan Lugano, burada da Partizan engelini uzatma sonunda aşabildi.

Sırbistan'da 1-0 kazandıkları maçın rövanşını normal sürede 2-1 kaybettiler, uzatmada Mohamed Belhadj ile turu geçtiler.

İsviçre Süper Ligi'nde ise bu sezon 4 maç yaptılar, 3'ünü kazanıp 1'ini kaybettiler.

Fenerbahçe eşleşmesinde ortalarda gözükmeyen Renato Steffen, bu kez kadroda.

Bek oyuncuları Milton Valenzuela ve Mattio Zanotti'ye dikkat edilmesi şart. "10 numara" Mattia Bottani hata affetmez.

Partizan rövanşında kırmızı kart gören savunmacı Albian Hajdari cezalı.

TD Mattia Croci-Torti; "Kendimize güveniyoruz..." dedi.

BEŞİKTAŞ

Sezona Süper Kupa zaferi ile başlayan Beşiktaş, Süper Lig'e de 2/2 ile girmesini bilmişti.

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Hücuma yapılan "Ciro Immobile & Rafa Silva" eklemeleri, ilk maçlardan meyvelerini vermeye başladı.

Immobile 3 maçta 4 gol atarken, Rafa Silva da 3 gol 1 asistle oynadı.

Tecrübeli ikili, çevresindeki oyuncuları da yukarı çekiyor. Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica'nın da 2'şer asist katkısı yaptığını es geçmeyelim...

Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain liste dışı.

Transfer görüşmeleri devam eden Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar da deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Giovanni van Bronckhorst, kazanan oyun düzenini ve oyuncuları büyük ölçüde bozmayacaktır.

Orta sahada "Gedson Fernandes & Al-Musrati" ortaklığı sürecektir.

Sol bekteki "Arthur Masuaku - Emirhan Topçu" arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lugano, Avrupa'da oynadığı son 20 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (4B 14M)

- Beşiktaş, Avrupa kupalarında çıktığı son 6 çift ayaklı eleme maçlarının tamamında turu geçen taraf oldu.

- İki takım arasında geçen sezon Konferans Ligi'nde oynanan 2 maçı da deplasman ekipleri kazanmıştı.

- Maçın Danimarkalı hakemi Morten Krogh bu sezon 7 karşılaşma yönetti. (18 sarı kart - 3 penaltı)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%41'lik kesim siyah-beyazlı temsilcimizin İsviçre'deki ilk maçta galibiyete ulaşan taraf olmasını bekliyor...

%17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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