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Lugano, Fenerbahçeli yöneticileri ağırladı

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#Fenerbahçe#Lugano#Şampiyonlar Ligi
Lugano, Fenerbahçeli yöneticileri ağırladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 18:43

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de yöneticiler, rakip kulübün yemek davetinde bir araya geldi.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre’nin FC Lugano ekibiyle bu akşam Stockhorn (Thun) Arena'da karşılaşacak. Maç öncesi İsviçre kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen dostluk yemeğine Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Belgü ve Rıfat Perahya ile FC Lugano CEO’su Martin Blaser, Sportif Direktörü Carlos Da Silva, Spor Yönetim Müdürü Luca Baldo ve CFO’su Michele Campana katıldı.
UEFA delegesi Emil Ubias’ın da yer aldığı dostluk yemeğinin ardından iki takım yöneticileri karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

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#Fenerbahçe#Lugano#Şampiyonlar Ligi

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