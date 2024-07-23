Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Jose Mourinho kararını verdi, muhtemel 11'ler)

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Fenerbahçe, Lugano maçıyla Avrupa arenasında ilk resmi sınavına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki kritik Lugano - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde...



Fenerbahçe, 2 kez Devler Ligi şampiyonluğu kazanan yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Avrupa arenasına çıkıyor. Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme turunda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile bu akşam 21:30’da oynayacağı maç, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta oynayamayacak. Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ise Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda maçta görev bekleyecek.

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MOURINHO İDDİALI

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, maç öncesinde Thun Arena'da savunma oyuncusu Djiku ile gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri çok mutlu bir çalışma ortamı bulduğuna değinen Mourinho, İstanbul'daki rövanşı düşünmediğini ve ilk maçta amacının kazanmak olduğunu vurguladı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’ndaki FC Lugano- Fenerbahçe karşılaşması, bu akşam 21:30’da başlayacak. Thun şehrinde bulunan Stockhorn Arena stadyumundaki mücadeleyi, Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle, Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak.

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin Lugano deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçı, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun spor kanalı Spor Smart’ta 14.30’dan itibaren canlı yayın maratonu başlayacak. Fenerbahçe’nin hazırlık döneminde oynadığı maçların özetleri, tarihe geçmiş unutulmaz Fenerbahçe maçları ve uzman yorumcuların analizleri gün boyu maç heyecanı tavan yapacak.

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Saat 20.00'de başlayacak “Maça Doğru” programında Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar ise İsviçre'de Stochorn Arena'dan canlı bağlantılar ve röportajlar yaparak heyecanı daha da arttıracak. Maçın anlatımında ise Alp Özgen ve Emre Özcan mikrofonda olacak. Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve değerlendirmeler, “Maçın Ardından” programında ekrana gelecek.

Fenerbahçe - Lugano maçına dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı da Spor Arena'da bu sayfalarda olacak.

HEDEF DEVLER LİGİ

Sarı-lacivertililer, Lugano’yu elemesi durumunda sırasıyla 3’üncü ön eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak. Şampiyonlar Ligi’ne en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan hocası Mourinho ile rakiplerini eleyerek Devler Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos'a elenmişti. Lugano ise Konferans Ligi’nde Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve grubu son sırada tamamlamıştı.

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RÖVANŞ 30 TEMMUZ’DA

Fenerbahçe- FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.