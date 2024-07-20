Lugano-Fenerbahçe maçı D Smart’ta

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Sarı lacivertliler, transferi, tüm dünyada ses getiren Portekizli teknik adamın liderliğinde 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da İsviçre’nin Thun şehrinde bulunan Stochorn Arena’da oynayacakları bu karşılaşmayla birlikte yeni sezona da resmen merhaba diyecek. Fenerbahçe’nin Lugano deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçı, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, 2’inci ve 3’üncü ön eleme turlarını geçmesi durumunda gruplar öncesinde son durak olan play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler bu turu da geçtiği takdirde gruplara kalarak Şampiyonlar Ligi hasretine dünyaca ünlü teknik direktör Jose Moruinho önderliğinde son vermiş olacak.