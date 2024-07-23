Lugano – Fenerbahçe karşılaşması “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile Misli’de!

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk maçının heyecanını Misli daha da yükseltiyor.

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Fenerbahçe’de son durum

Mourinho yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapmayı arzulayan Fenerbahçe, hazırlık döneminde 5 karşılaşma oynadı. Bu maçların 3’ünü kazanan temsilcimiz, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Son 2 hazırlık maçında Strasbourg’u 4-0, Hull City’i ise 5-1’le geçen Sarı-Lacivertliler, Lugano maçı öncesinde moral depolamış oldu.

Lugano karşılaşması için açıklanan UEFA listesinde Mourinho, 9 futbolcuya yer vermedi. Cengiz Ünder, Emre Mor, Umut Nayir, Samet Akaydin, Miha Zajc, Miguel Crespo, Luan Peres ve Levent Mercan; UEFA kadrosunda yer almayan isimler oldu.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, kadroya dahil edilmesine rağmen sakatlığı sebebiyle son antrenmanda yer almadı. Diğer yeni transferler Cenk Tosun ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe, 271. kez Avrupa’da sahne alacak

Şampiyonlar Ligi elemelerinde bugün, Lugano’ya konuk olacak Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa’da oynadığı 270 müsabakanın 107’sini kazanırken; 108’inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. 55 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Temsilcimiz bu karşılaşmalarda 366 gol bulurken; kalesindeki 384 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 35. maçına çıkacak olan temsilcimiz öncesinde 34 maçın 12’sini kazanırken; 11’er kez beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe eleme maçlarında 48 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ise şu ana kadar çıktığı 151 Şampiyonlar Ligi maçının 80’ini kazanırken; 36 beraberlik ve 35 yenilgi aldı.

Lugano, lige iyi başladı

Lugano, bu sezon oynadığı 5 hazırlık maçının 3’ünü kazanırken 2 de yenilgi aldı. Son hazırlık maçında İtalya Serie A şampiyonu Inter ile karşılaşan Lugano, rakibiyle başa baş bir oyun oynadı ancak maçı 3-2 kaybetti.

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Lugano’yu geçtiğimiz sezondan da tanıyoruz. UEFA Konferans Ligi’nde Beşiktaş’ın grubunda yer alan İsviçre ekibi, Siyah-Beyazlıları İstanbul’da 3-2 yenmiş; sahasında ise temsilcimize 2-0 kaybetmişti.

İsviçre Ligi’nin ilk haftasında evinde Grasshoppers ile karşılaşan Lugano, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe maçı öncesinde moral bulmuş oldu.

Fenerbahçe turu geçerse rakibi Lille

Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu kuraları dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Temsilcimiz, Lugano’yu elediği takdirde bir sonraki turda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Fenerbahçe eğer Lugano’ya elenirse bu sefer Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda, Dinamo Kiev – Partizan eşleşmesinin mağlubu ile eşleşecek.

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