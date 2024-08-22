Lugano Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve önemli istatistikler

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Lugano Beşiktaş maçı Giovanni van Bronckhorst öncülüğünde Siyah Beyazlı temsilcimizin ilk sınavı olacak. Bu sezon ligde güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş, bu pozitif etki ile Lugano karşısında 3 puan alarak evine avantajla dönmenin yollarını arayacak. Peki, Lugano Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi önemli detaylar

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Play Off mücadelesinde Lugano, Beşiktaş'ı konuk edecek. 22 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

LUGANO: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Grgic, Steffen, Bislimi, Correia, Przybylko

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

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LUGANO İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'ye diş geçiremeyerek Şampiyonlar Ligi Elemelerinden, Avrupa Ligi Elemelerine aktarılan Lugano, burada da Partizan engelini uzatma sonunda aşabildi.

Sırbistan'da 1-0 kazandıkları maçın rövanşını normal sürede 2-1 kaybettiler, uzatmada Mohamed Belhadj ile turu geçtiler.

İsviçre Süper Ligi'nde ise bu sezon 4 maç yaptılar, 3'ünü kazanıp 1'ini kaybettiler.

Fenerbahçe eşleşmesinde ortalarda gözükmeyen Renato Steffen, bu kez kadroda.

Bek oyuncuları Milton Valenzuela ve Mattio Zanotti'ye dikkat edilmesi şart. "10 numara" Mattia Bottani hata affetmez.

Partizan rövanşında kırmızı kart gören savunmacı Albian Hajdari cezalı.

TD Mattia Croci-Torti; "Kendimize güveniyoruz..." dedi.

BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Sezona Süper Kupa zaferi ile başlayan Beşiktaş, Süper Lig'e de 2/2 ile girmesini bilmişti.

Hücuma yapılan "Ciro Immobile & Rafa Silva" eklemeleri, ilk maçlardan meyvelerini vermeye başladı.

Immobile 3 maçta 4 gol atarken, Rafa Silva da 3 gol 1 asistle oynadı.

Tecrübeli ikili, çevresindeki oyuncuları da yukarı çekiyor. Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica'nın da 2'şer asist katkısı yaptığını es geçmeyelim...

Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain liste dışı.

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Transfer görüşmeleri devam eden Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar da deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Giovanni van Bronckhorst, kazanan oyun düzenini ve oyuncuları büyük ölçüde bozmayacaktır.

Orta sahada "Gedson Fernandes & Al-Musrati" ortaklığı sürecektir.

Sol bekteki "Arthur Masuaku - Emirhan Topçu" arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz.