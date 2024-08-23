Lugano - Beşiktaş maçı İsviçrelilerin gündeminde: Galatasaray'ı 5-0 yenmeleri bir kanıttı | Fenerbahçe maçında görmüştük

Haberin Devamı

Sezona Süper Kupa’yı ve ligdeki ilk iki maçını kazanarak moralli bir başlangıç yapan Beşiktaş, dün gece Stockhorn Arena’da Lugano’ya konuk oldu. Gedson Fernandes (2) ve Moatasem Al-Musrati’nin golleriyle skoru 55.dakikaya kadar 3-1 önde götüren siyah-beyazlı ekip, Renato Steffen ve Gabriel Paulista kendi kalesine attığı gollere engel olamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı.

Önümüzdeki hafta Tüpraş Stadyumu'nda rövanş maçına çıkacak olan Kara Kartal, taraftarı önünde yeni bir zafer peşinde olacak. İsviçreli gazeteciler, mücadelede öne çıkan isimleri anlatırken; tur yolunda avantaja sahip olan takımla ilgili düşüncelerini de paylaştı.

İSVİÇRELİ GAZETECİLERİN LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:

FABİO DİAS (LATRİBUNA.CH):

“GALATASARAY’I 5-0 YENMELERİ BEŞİKTAŞ’IN GÜCÜNÜN KANITIYDI”

Haberin Devamı

Skor benim için sürpriz olmadı. Lugano'yu her hafta takip ettiğim için bu takımın harika bir futbol oynadığını biliyordum. Beşiktaş da bu sezon Rafa Silva, Ciro Immobile ve Al-Musrati gibi isimleri kadrosuna katarak takımını çok güçlendirdi. Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0'lık skorla devirmeleri bunun kanıtıydı. Bir Sporting Club de Portugal taraftarıyım. O yüzden Gedson Fernandes ve Rafa Silva; çok iyi tanıdığım, Benfica’nın iki eski oyuncularıdır. Gedson, henüz tam potansiyeline ulaşamadı ama bu akşam iki golle zirveye çıkarak çok iyi bir sınav verdi. Öte yandan Rafa Silva'nın kanıtlaması gereken fazla bir şeyi yok. Rafa Silva; her savunmayı zora sokabilecek, klas ve müthiş hızlı bir oyuncu. Immobile’nin vücut çalımı ve Rafa Silva’nın asistiyle skorun 2-1’e geldiği andaki oyun harikaydı.

“CIRO IMMOBILE, GOL ATAMADI AMA ZEKASINI VE KALİTESİNİ GÖSTERDİ”

Bu gece Ciro Immobile'nin gol atma şansı pek yoktu ama bir forvet oyuncusu sadece golleriyle değerlendirilmez. Çoğunlukla takım için oynadı. Bunun kanıtı da 2. golde topa hiç dokunmadan yaptığı işte gizliydi. Orada tüm zekasını ve futbol kalitesini gösterdi. Beşiktaş, Cristiano Ronaldo'nun oynadığı dönemde Serie A gol krallığı ödülünü kazanan Ciro'yu alarak hücum bölgesini kesinlikle geliştirdi. Beşiktaş’ın bu konuda büyük bir sıçrama yaptığına eminim.

Haberin Devamı

“GEÇEN SEZON TÜPRAŞ STADYUMU’NDAKİ 3-2’LİK SKOR…”

Beşiktaş taraftarları, her futbolseverin izlemesi gereken bir keyiftir. 90 dakika boyunca aktardıkları tutku bulaşıcı ve onları hissetmemek mümkün değil. Türk taraftarlar hakkında en çok takdir ettiğim şeylerden biri de tüm maç boyunca sizi yuhalayabilmeleri ancak maçın sonunda iyiyseniz sizi ilk alkışlayan ve tebrik edenlerin onlar olması. Ancak bu gece bir kez daha gördüğümüz gibi Lugano'nun karakterli ve asla ölmeyen bir takım olduğunu unutmayın. Ve küçük bir not; Lugano'nun geçen sezonki tek Avrupa galibiyeti Tüpraş Stadyumu'nda 3-2’lik skorla geldi.

Haberin Devamı

FLORIAN GNAGI (20 MİNUTEN):

“LUGANO, FENERBAHÇE MAÇINDA SEVİYESİNİ GÖSTERMİŞTİ”

Lugano, Fenerbahçe maçında Türkiye'nin en iyi kulüplerinin seviyesinden çok da uzakta olmadığını göstermişti. Belki Beşiktaş'ın bazı oyuncuları başlangıçta suni bir sahada oynamakta zorlandılar ama zamanla sahaya daha iyi adapte oldular. Sonuç olarak hak edilmiş bir beraberlik vardı. Rövanş maçında Beşiktaş taraftarı, takımı için büyük bir avantajdır. Lugano, genellikle iç saha maçlarını 3-4 bin taraftar önünde oynar. Şimdi çok daha fazla ve çok daha coşkulu taraftar önünde oynayacaklar. En azından Lugano, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda benzer koşullarda oynamanın tecrübesine sahip bir takım. Ancak İsviçre temsilcisinin bu stadyumda kazanması için kesinlikle çok şey gerekecek.

Haberin Devamı

“GEDSON VE RAFA SILVA, İSVİÇRE LİGİ’NDEKİ ÇOĞU OYUNCUDAN DAHA İYİYDİ”

Gedson Fernandes ve Rafa Silva, iyi bir oyun sergiledi. Fernandes, ilk gol öncesinde Lugano kalecisi Saipi'nin kötü hamlesinden ve ikinci golünden önce ise Lugano savunmasının zayıf performansından faydalanmasını bildi. Genel olarak bakıldığında bu iki oyuncu da teknik yetenekleriyle İsviçre Ligi'ndeki çoğu oyuncudan daha iyiydi. Ciro Immobile, maç içinde sürekli olarak öne çıkan bir isim olmasa da Beşiktaş’ın ikinci golünde topa dokunmamasına rağmen arkadaşlarıyla olan iletişimi onun klasını gösteriyordu. Ciro, başarılı olmak için sadece birkaç şansa ihtiyacı olan bir oyuncu. O, görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi.