Lugano 3-3 Beşiktaş (Avrupa Ligi maçı özeti)

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

İsviçre'de oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

GEDSON'DAN 2 GOL

Beşiktaş, 21. dakikada Gedson ile öne geçerken yanıt 34. dakikada Bislimi'den geldi ve devreye 1-1 girildi.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde sahneye yeniden Gedson çıktı ve Beşiktaş bir kez daha öne geçti.

LUGANO GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlılar, 55. dakikada Al-Musrati ile farkı 2'ye çıkarırken Lugano 7 dakikada geri döndü.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Steffen ve 63. dakikada Paulista'nın kendi kalesine attığı goller maçın skorunu belirledi.

Rövanş mücadelesi 30 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.

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21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.

Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

İkinci yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Aliseda, Vladi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile.