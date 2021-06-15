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Lucien Favre kimdir hangi takımları çalıştırdı? Adı Fenerbahçe ile anılıyor
Lucien Favre son günlerde adının Fenerbahçe ile anılmasının ardından gündemdeki isim olmaya başladı. Son olarak Borussia Dortmund takımını çalıştıran Lucien Favre, kariyeri boyunca 5 kupa elde etmiştir. Peki, Lucien Favre kimdir hangi takımları çalıştırdı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Lucien Favre, 2 Kasım 1957 tarihinde Saint-Barthélemy, İsviçre'de dünyaya geldi. Favre'nin çalıştırdığı takımlar şu şekilde;
|1991-1995
|Echallens
|1997-2000
|Yverdon Sports
|2000-2002
|Servette
|2003-2007
|Zürich
|2007-2009
|Hertha Berlin
|2011-2015
|Borussia Mönchengladbach
|2016-2018
|Nice
|2018-2020
|Borussia Dortmund