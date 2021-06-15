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GeriSpor Lucien Favre kimdir hangi takımları çalıştırdı? Adı Fenerbahçe ile anılıyor
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Spor Arena
Haber Giriş: 15.06.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Lucien Favre kimdir hangi takımları çalıştırdı? Adı Fenerbahçe ile anılıyor

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Lucien Favre kimdir hangi takımları çalıştırdı? Adı Fenerbahçe ile anılıyor

Lucien Favre son günlerde adının Fenerbahçe ile anılmasının ardından gündemdeki isim olmaya başladı. Son olarak Borussia Dortmund takımını çalıştıran Lucien Favre, kariyeri boyunca 5 kupa elde etmiştir. Peki, Lucien Favre kimdir hangi takımları çalıştırdı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Lucien Favre, 2 Kasım 1957 tarihinde Saint-Barthélemy, İsviçre'de dünyaya geldi. Favre'nin çalıştırdığı takımlar şu şekilde;

1991-1995Echallens
1997-2000Yverdon Sports
2000-2002Servette
2003-2007Zürich
2007-2009Hertha Berlin
2011-2015Borussia Mönchengladbach
2016-2018Nice
2018-2020Borussia Dortmund
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