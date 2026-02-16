Luciano Spalletti'nin Osimhen ve Icardi çekincesi: '9 numara ansiklopedisi'

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Luciano Spalletti'nin sözleri;

İki önemli hücum oyuncusuna karşı oynayacağız. İkisinin de çok yüksek kalitesi var. Sahada adeta bir ‘9 numara ansiklopedisi’ olacak.

BİZE GÜÇLÜK ÇIKARABİLİRLER

İkisi de son derece güçlü futbolcular. Özellikleri birbirinden farklı. Daha önce televizyonda verdiğim röportajda söyledim. Her iki futbolcu da ansiklopedi gibi bir hücumcunun bilmesi gereken her şeyi biliyorlar. İkisi de forvet olarak ceza sahası içinde nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Biri kaos yapıyor. Diğeri de o kaostan nasıl yararlanacağını biliyor. İkisinin de olağanüstü kaliteleri var. Mümkün olduğunda onları toptan uzak tutmaya çalışacağız. Oynarlarsa bize güçlük çıkarabilirler.

GALATASARAY'A HAZIR OLMALIYIZ

Galatasaray'ın bütün tercihlerine hazır olmalıyız. Bu tercihler sonucunda koas olacak. Bu da onların avantajı olacak. Biz de kendi oyunumuzu oynamak durumundayız. Nasıl maçı kazanacaksınız korkusuyla sahaya gelemeyiz. Biz mümkün olduğu kadar bu ilk baskıdan kurtulmaya çalışacağız. Onların yarı sahasında maçı oynamayı amaçlıyoruz. Belki yapamayacağız ama amacımız bu.

MUTLULUK OLARAK GÖRÜYORUM

Bütün güçlüklerin farkındayız. Yarın karşımıza çıkacak güçlükleri biliyoruz. Daha önceki maçlarını izledik. Okan Buruk’u biliyoruz. Nasıl bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir kişiliği var. Oyuncularının kalitesi çok önemli. Biz buraya bu maçı oynama geldik. Çok da mutluyuz. Bu tür bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Galatasaray’a karşı oynamayı baskı olarak görmüyoruz, mutluluk olarak görüyoruz. Doğru bir biçimde bu maçı çıkarmak istiyoruz. Burada hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz lazım. Çünkü bu stadyumun ışıkları maskelerin de içine geçiyor. Bir zorluk yapıyor. Hatta mantaliten, zihniyetin bile okunuyor. Bunu saklayamayız. Biz maçımızı kazanmak için oynayacağız

