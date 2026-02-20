Luciano Spalletti'den günler sonra gelen itiraf: 'Galatasaray maçındaki acıyı kullanmalıyız'

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a 5-2 kaybeden Juventus'ta yenilginin yankıları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Juventus ile sahasında yaptığı 4. maçı da kaybetmedi.

İlk olarak 16 Eylül 1998'de İtalya'da oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya gelen iki takım, 7. randevularına çıktı.

Galatasaray, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. İtalyan temsilcisini 4. kez konuk eden sarı-kırmızılılar, üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın İstanbul'da Juventus ile yaptığı ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

SPALLETTI İLE İLK YENİLGİYİ ALMIŞTI

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşamıştı.

Sezon ortasında Igor Tudor'un yerine göreve gelen Spalletti, takımın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında konuk olduğu Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında sırasıyla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenen Spaletti'nin öğrencileri, iç sahada da Pafos ve Benfica'yı 2-0 yenmişti.

Spalletti'nin yönetiminde son haftada Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, Galatasaray maçına kadarki dönemde 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

YANKILAR SÜRÜYOR

İtalya'da Juventus'un 5-2'lik yenilgisinin yankıları devam ediyor. Torino ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti, Como maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Galatasaray karşılaşmasına dikkat çekti ve önemli açıklamalar yaptı.

GALATASARAY MAÇINDAKİ ACIYI KULLANMALIYIZ

Galatasaray maçına atıfta bulunan tecrübeli teknik adam, "Como'ya karşı analizleri doğru ve objektif şekilde yapmalıyız. Daha önce de söylediğimiz gibi, Galatasaray maçındaki acıyı bir yay gibi kullanmalıyız. Sizi gerip bir sonraki maça doğru fırlatan bir güç gibi. Bu yaşadığımız hayal kırıklığından nasıl bir tepki çıkarabileceğimize bakacağız" dedi.

10 KİŞİ KALMAMALIYIZ

Luciano Spalletti sözlerini "Galatasaray maçına göre neyi farklı yapmalıyız; en başta, 10 kişi kalmamalıyız. 11’e 11 oynanan maçlarla değerlendirilmek isteriz. Bazı anlarda daha iyi düşünmek gerekiyor; maçlarda kaosun içine çekilmemeliyiz. Son maçlarda biraz duygularımıza kapıldık" şeklinde tamamladı.