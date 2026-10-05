Luciano Spalletti'den Dusan Vlahovic açıklaması!

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Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Dusan Vlahovic’in performansına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tuttosport'a konuşan bulunan Spalletti'nin açıklamaları şu şekilde:

Dusan Vlahovic neden şimdiye kadar potansiyelinin % 100'ünü ortaya koyamadı?

"Çünkü henüz iç huzuruna kavuşması gerekiyor. Kişisel bir denge bulması gerekiyor, çünkü hem çok fazla destek verdiğinizde hem de çok az verdiğinizde kendi kendini zor duruma sokuyor. Bu bir denge meselesi, bulunması gereken duygusal bir denge meselesi."