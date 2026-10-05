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Luciano Spalletti'den Dusan Vlahovic açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Luciano Spalletti#Dusan Vlahovic#Futbol
Luciano Spallettiden Dusan Vlahovic açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 10:20

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Beşiktaş'ta forma giyen eski oyuncusu Dusan Vlahovic'in hakkında açıklamalarda bulundu.

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Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Dusan Vlahovic’in performansına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Tuttosport'a konuşan bulunan Spalletti'nin açıklamaları şu şekilde:

Luciano Spallettiden Dusan Vlahovic açıklaması

Dusan Vlahovic neden şimdiye kadar potansiyelinin % 100'ünü ortaya koyamadı?

"Çünkü henüz iç huzuruna kavuşması gerekiyor. Kişisel bir denge bulması gerekiyor, çünkü hem çok fazla destek verdiğinizde hem de çok az verdiğinizde kendi kendini zor duruma sokuyor. Bu bir denge meselesi, bulunması gereken duygusal bir denge meselesi."

 

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#Luciano Spalletti#Dusan Vlahovic#Futbol

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