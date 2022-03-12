Lucescu'dan 'Ukrayna bankalarında bloke parası var' iddialarına yanıt!

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonları sonrasında kulüp yetkililerinin tavsiyesiyle ülkesi Romanya'ya dönen Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu'nun Ukrayna bankalarında bloke parasının olduğu iddia edildi.

Sport.ua'da yer alan haberde Lucescu'nun Ukrayna bankalarında bloke durumda 5 milyon dolarının bulunduğu iddia edildi. Haberde bu sorunun Lucescu'nun 2016 yılında Shakhtar Donetsk'ten ayrıldığı dönemle ilgili olduğu ve Dinamo Kiev başkanı Ihor Surkis'in Lucescu'ya parasını çekmesi için yardımcı olma sözü verdiği ancak savaş çıkınca işlemlerin durduğu ifade edildi.

Lucescu'dan iddialara yanıt

Mircea Lucescu, Ukrayna basınında çıkan bu haberlere, Rumen basınına konuşarak yanıt verdi. Gazeta Sporturilor'a konuşan deneyimli teknik adam; "Bu haberler uydurma! Ukrayna'daki herhangi bir bankadan alacak param yok" ifadelerini kullandı.