Lucescu'dan millilerin grubuna esprili yorum: Bu mu zor grup? Türkiye 1. olur!

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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Takımımız; E Grubu'nda İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan dikkat çeken yorumlar geldi.

A Milli Takımımızın grubunu değerlendiren Lucescu, "Roma'dayken Montella'ya karşı oynadım ve kendisini çok başarılı buluyorum. Türkiye favorilerden birisi olabilir, çok iyi oyuncuları var. Zor grup mu? Zor grup dediğiniz nedir ki? Gürcistan'ı zaten yendiniz. İspanya gelirse zor olabilir. Tüm gruplar zordur, savaşmak ve mücadele etmek zorundasınız. Belki sadece İspanya 'kolay grup' diyebilir. Türkiye lider çıkacaktır. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

LUCESCU'NUN A MİLLİ TAKIMIMIZDAKİ KARİYERİ

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Lucescu, 2017-2019 yılları arasında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmış ve 17 maçta 4 galibiyet - 6 beraberlik - 7 mağlubiyet alarak 1.06 puan ortalaması tutturmuştu.