Lucescu, Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiğini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 12:15

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya forması giymesi için görüştüğü Türk futbolcuyu açıkladı.

2017 ile 2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran, Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına bir röportaj verdi. Rumen teknik adam, Alanyaspor'da forma giyen Bükreş doğumlu Ümit Akdağ hakkında konuştu.

'ONUNLA KONUŞTUM'

80 yaşındaki teknik adam, Alanyaspor forması giyen Ümit için şu ifadeleri kullandı; "Ümit Akdağ ile konuştum, onu gelmeye ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Ona biraz daha düşünmesini söyledim. Hâlâ Türkiye Milli Takımı’na çağrılmayı umuyor. Ancak orada forma giymesi zor, çünkü benimle birlikte çıkış yapan oyuncular var."

'TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK İSTİYOR'

"Ona orada forma giymenin çok zor olacağını, burada ise bir şansı olduğunu söyledim. En azından Drăgușin dönene kadar. Ailesiyle konuştuğunu söyledi. Burada doğmuş ama ailesi Türk olduğu için Türkiye’ye dönmüş. Elbette bir noktada köklerinin olduğu yere dönmek istiyor. Türkiye için oynamak istiyor."

ÜMİT AKDAĞ'IN KARİYERİ

2003 yılında Bükreş'te dünyaya gelen Ümit Akdağ futbola da Steaua Bükreş alt yapısında başladı. 2015 yılında Chelsea'nin dikkatini çekti ve İngiliz devinin alt yapısına geçiş yaptı.

2017 yılında Alanyaspor'a transfer olan genç savunmacı, 2023 yılında Göztepe'ye, 2024 yılında ise Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştı. Sezon başında Akdeniz ekibine geri dönerek takımın as oyuncuları arasına girmeyi başardı.

