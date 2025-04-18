Lucas Torreira'dan şampiyonluk yorumu: 'Çok yaklaştık!'

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Galatasaray'da Davinson Sanchez, Fernando Muslera ve Lucas Torreira, 2-0 kazanılan Bodrum FK maçının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

MUSLERA: 'İNANILMAZ YARDIMCI OLUYORLAR"

"Çok mutluyuz yaptığımız işten dolayı, gösterdiğimiz performanstan dolayı. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. İçeride ve dışarıda bize inanılmaz yardımcı oluyorlar. Birkaç maçımız kaldı. Aynı istekle oynamak istiyoruz. Herkes çok iyi performans gösterdi. Onları da ayrı ayrı tebrik ediyorum. 40 yıl sonra üst üste 5 iç saha maçında gol yemememiz bizim başarılarımızdan birisi. Bunu da kazanmak istiyorduk. Kaleci olarak ben öne çıkıyorum ama takım savunmasını da tebrik etmek istiyorum. Takımlar bize karşı bekledikleri için daha da önemli. Bir rekor daha kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam etmek ve birkaç rekor daha kırmak istiyoruz."

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TORREIRA: "HEDEFİMİZE ÇOK YAKLAŞTIK"

"En önemlisi takım çalışması. Çok gizemli bir şey değil, kazanmak istiyorsanız hafta boyunda çok iyi çalışmanız gerekiyor. Büyük başarılar elde ediyoruz, buna devam etmek istiyoruz. Bunun başında kendimizi adamış olmamız geliyor, takımdaşlığımız geliyor. En önemlisi Galatasaray için, armamız ve kulübümüz için oynuyoruz. Hedefimize çok yaklaştık ve bunu almak için elimizden geleni yapacağız.

Şaşırdım açıkçası, kafa golümü tam göremedim. İlk anda da kimse kutlamaya gelmedi. Çok şaşırdım. Duran top çalışmıştık. Benim istediğim takımın kazanması. Patronun golü de çok önemli. Bu gollerle takımın kazanması mutluluk verici. Sezonun sonuna geliyoruz ve hepimiz iyi hisler içerisindeyiz. Şimdi dinleneceğiz ve Konyaspor maçına hazırlanacağız. O maç da çok önemli bizim için.

Mario Lemina, bizim için çok önemli bir oyuncu. İnanılmaz denge veriyor. Gabri Sara da çok önemli. Ceza sahasına ve gole daha çok yaklaşıyoruz bu oyuncularla. Bu oyuncularla oynamak işi kolaylaştırıyor. Hepimiz takım için mücadele ediyoruz. En önemlisi bu. Sahada iyi bir senkronizasyon gösterdiğimizi düşünüyorum."

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DAVINSON SANCHEZ: "REKORLARDAN DAHA ÖNEMLİ"

"İstekliydik ilk yarıda. Çok fazla şans bulduk. Daha erken gol atsak farklı olabilirdi. Çok geliştirdik kendimizi. Herkes elinden geleni yapıyor. Şimdi çok önemli bir yarı final maçı var. Domine eden bir takım olmamız çok önemli. Bunun devamını istiyorum ve diliyorum.

Takım çalışması diyebilirim. Aynı zamanda mentalite. Oyunumuz ve sonuç da iyiydi. Rekorlardan daha önemlisi maç maç gitmek. 3 puanı alıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Başka bir şey düşünmemeliyiz. Salı günü bir maçımız daha var. O maçı kazanırsak finalde olacağız. Bu maçı analiz edeceğiz ama aynı zamanda bu maçın tarihte yerini aldığını biliyoruz."

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