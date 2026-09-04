Lucas Torreira'dan Şampiyonlar Ligi mesajı!

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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: YAVAŞ YAVAŞ RİTİM BULUYORUZ

"Zor bir maçtı. Başakşehir iyi bir takım. Burada onlarla oynamak zor oluyor. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Yavaş yavaş ritim buluyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi başlıyor. O maçlardan da kazanarak ayrılmak istiyoruz. Bugünkü maç için herkesi kutluyorum.

Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor oluyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Camiamıza yakışır performans göstermek istiyoruz. Geçen senenin üzerinde performans göstermek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Zor olacak, Şampiyonlar Ligi çok zor."

SARA: TORREIRA'NIN GOLÜ DAHA GÜZELDİ

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"Çok zor bir maçtı. Sakin kalan bir takım, hatalarımızı beklediler ve onları değerlendirdiler. Osimhen ve Lemina'nın çıkması da bizi zorladı. Sonrasında ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu hatırladık ve kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçta bu şekilde performans göstereceğimize eminim.

Açıkçası çok çalışıyorum. Daha çok gol atmak, asist yapmak istiyorum. Her maçta galibiyet almak istiyorum. Lucas'ın bence. İnanılmaz bir asisti bence Izo'nun asisti. Lucas'ın golü daha güzeldi bence."

TORREIRA: GEÇEN SENENİN ÜZERİNE ÇIKMAK İSTİYORUZ

"Çok çalışarak kazandığımızı söyleyebilirim. Rakibimiz 5 yıldır hep bizi zorladı. Hep istekli gelmek zorundayız deplasmana, bunun sonucunu alıyoruz. Sezonun başındayız ama her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz şimdi. İyi bir şekilde hazırlanacağız.

Önemli olan 3 puan. Bu sezona da iyi başladık ve lider gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı var önümüzde. Önce dinleneceğiz ve sonra hazırlanacağız.

Şampiyonlar Ligi'ni biliyoruz. Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte iyi bir mücadele istiyoruz. Orası farklı bir seviye, zor bir maç bizi bekliyor. Sporting Lizbon da Şampiyonlar Ligi'nde deneyimli bir takım. En iyisini yaparak kafamız dik bir şekilde geri dönmek istiyoruz."