×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lucas Torreira'dan Okan Buruk paylaşımı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lucas Torreira#Okan Buruk
Lucas Torreiradan Okan Buruk paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 19:02

Galatasaray'ın Urugaylı yıldızı Lucas Torreira, teknik direktörü Okan Buruk hakkında bir paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Okan Buruk, eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Sarı - kırmızılıların Urugaylı yıldızı Lucas Torreira ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla teknik direktörü Okan Buruk'a destek çıktı.

Urugaylı futbolcu, Okan Buruk ile bir fotoğrafını paylaşarak, 'Her zaman senin yanındayız. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Büyüksün!' notunu düştü.

İşte Torreira'nın paylaşımı;

Lucas Torreiradan Okan Buruk paylaşımı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Lucas Torreira#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!