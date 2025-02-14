Lucas Torreira'dan Okan Buruk paylaşımı!

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Okan Buruk, eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Sarı - kırmızılıların Urugaylı yıldızı Lucas Torreira ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla teknik direktörü Okan Buruk'a destek çıktı.

Urugaylı futbolcu, Okan Buruk ile bir fotoğrafını paylaşarak, 'Her zaman senin yanındayız. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Büyüksün!' notunu düştü.

İşte Torreira'nın paylaşımı;



