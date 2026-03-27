Lucas Torreira'dan hakem sitemi: 'Her sene 10 kişi kalıyoruz!'

#Galatasaray#Lucas Torreira#Süper Lig
Lucas Torreiradan hakem sitemi: Her sene 10 kişi kalıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 22:08

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı bir canlı yayında sarı-kırmızılılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torreira, vatandaşı Guille Parado’nun canlı yayınına konuk oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Torreira, Beşiktaş karşılaşmalarında gördükleri kırmızı kartlara sitem etti.

"HER SENE BİR KİŞİ ATILIYOR"

Beşiktaş karşılaşmalarında sık sık kırmızı kart görmeleri hakkında Torreira, "Bir kişi eksik kaldığımızda bazen en iyi savunmayı yapıyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Beşiktaş maçında da oldu. Yine bizden bir kişi atıldı. Zaten son 3 yıldır neredeyse her maç bir kişi atılıyor bizden. Bazen 11’e 11 oynarken bu kadar savunma yapmıyorsun." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM GALATASARAY"

Geleceği ile ilgili de konuşan Torreira, "Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum çünkü her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular." sözlerini sarf etti.

"OSIMHEN DÜNYANIN EN İYİSİ"

30 yaşındaki tecrübeli orta saha, Fede Valverde, Victor Osimhen ve Kylian Mbappe'nin şuan dünyanın en iyi oyuncuları olduğunu söyledi.

#Galatasaray#Lucas Torreira#Süper Lig

