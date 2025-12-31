×
Futbol Haberleri

Lucas Torreira'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 21:20

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı bir programda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Galatasaray'da 4. yılını geçiren Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, katıldığı bir programda kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.

"TRANSFERİ İÇİN KONUŞTUM AMA..."

FIX Tv’ye konuşan Uruguaylı yıldız, "Muslera'nın ayrılığı sonrası Emiliano Martinez'in de kendi takımından ayrılma durumu olmuştu ve o dönem Galatasaray'a gelmesi için onunla temas kurdum. Ama olmadı, gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

"ICARDI, HARİKA BİR ARKADAŞ"

"Mauro Icardi gerçekten harika bir arkadaş. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın çok zor anlarında bana yardımcı oldu. Galatasaray'da oynarken orada yaşadığım zorluklarda bana hep destek oldu. Ben de elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyorum."

"BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İÇİN CAN ATIYORUM"

"En büyük hayalim bu. O anı düşünmediğim gün bile yok. Galatasaray ile sözleşmem var ve Galatasaray için önemli bir oyuncuyum. Ayrılmamın kolay olmadığını her zaman söylüyorum. Boca Juniors'ta oynamak için can atıyorum ama sadece benim isteğimle olmuyor, onların da beni istemesi gerekiyor."

