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Lucas Torreira'dan Boca Juniors açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Torreira#Galatasaray
Lucas Torreiradan Boca Juniors açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 18:09

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, zaman zaman isminin geçtiği Boca Juniors hakkında açıklama yaptı.

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Galatasaray'da üst üste 5. sezonunu geçiren Lucas Torreira, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Daha önce hayalinin bir gün Boca Juniors'ta oynamak istediğini dile getiren Uruguaylı orta saha oyuncusu, şu an Galatasaray'a odaklandığını söyledi.

İşte Lucas Torreira'nın sözleri;

Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım.

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NİYETİM SÖZLEŞMEMİ TAMAMLAMAK

Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak. Boca'da oynama isteğim ise gelecekte olan bir şey.

Lucas Torreiradan Boca Juniors açıklaması

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MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli takıma her çağrıldığımda çok mutlu oluyorum, özellikle de kendi ülkemde tekrar oynamaktan mutluyum. Halkla yeniden yakınlaşmak ve insanların kendilerini bir oyuncu grubunun bir parçası olarak hissetmelerini sağlamak istiyoruz. Milli takımın imajını değiştirmek istiyoruz.

GALATASARAY'A MİNNETTARIM

Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarlarına minnettarım. Çünkü bugün yeniden milli takıma dönebildiysem bu onların sayesinde. Onları seviyorum. Okan Buruk bütün bu süreçte benim için çok önemli bir isim oldu. O ve kulübüm her türlü saygıyı hak ediyor.

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#Transfer#Torreira#Galatasaray

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