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Lucas Torreira'dan 5-0'lık hezimet sonrası paylaşım: Acı ve hüzün çok büyük

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#Galatasaray#Beşiktaş#Süper Kupa
Lucas Torreiradan 5-0lık hezimet sonrası paylaşım: Acı ve hüzün çok büyük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 18:41

Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş'a 5-0 mağlup olarak büyük hezimet yaşan Galatasaray'da Lucas Torreira bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Süper Kupa'da 5-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Ayağa kalkmak zorunda olduklarını söyleyen yıldız isim, "Şu anda acı ve hüzün çok büyük. İlerlemek için yenilgiyi kabul etmek gerekli. Düşmek kötüdür ama hiç tırmanmaya çalışmamak daha kötüdür. Hepimiz kaybettiğimiz durumlarla yüzleşiriz. Bu duyguya direnmek yerine, yenilgiyle yapıcı bir şekilde yüzleşmeyi öğrenmeliyiz. Her yenilgi bir derstir. Biz Galatasaray'ız ve ayağa kalkmak ve savaşmaya devam etmeye mecburuz." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Beşiktaş#Süper Kupa

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