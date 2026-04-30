×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lucas Torreira transfer konusunda son kararını verdi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 14:53

Galatasaray'da ailesinin yakınında olmak istediği için takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edilen Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, geleceği hakkında karar verdi.

Haberin Devamı

Galatasaray’da orta sahanın dinamosu Lucas Torreira, transfer dedikodularına noktayı koyarak tamamen sarı-kırmızılı formaya odaklandı.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde adı sıkça ayrılık iddialarıyla anılan ve Uruguay’a dönerek ailesine yakın olmayı değerlendiren tecrübeli yıldızın, kafasındaki soru işaretlerini tamamen sildiği öğrenildi.

EN AZ 3 YIL DAHA KALMAK İSTİYOR

Türkiye’deki yaşamından ve taraftarın sevgisinden oldukça mutlu olan Torreira, gelecek planlarını uzun vadeli olarak Galatasaray üzerine kuruyor.

Sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcunun, en az üç yıl daha İstanbul’da kalmayı ve takımıyla yeni başarılara imza atmayı hedeflediği belirtiliyor.

Haberin Devamı

TEKNİK HEYET VE YÖNETİM BU KARARDAN ÇOK MEMNUN

Bu karar, şampiyonluk yolunda kritik bir sürece giren teknik heyet ve yönetim kanadında da büyük memnuniyetle karşılandı.

PERFORMANSI

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 4 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

