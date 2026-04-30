Lucas Torreira transfer konusunda son kararını verdi!

Haberin Devamı

Galatasaray’da orta sahanın dinamosu Lucas Torreira, transfer dedikodularına noktayı koyarak tamamen sarı-kırmızılı formaya odaklandı.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde adı sıkça ayrılık iddialarıyla anılan ve Uruguay’a dönerek ailesine yakın olmayı değerlendiren tecrübeli yıldızın, kafasındaki soru işaretlerini tamamen sildiği öğrenildi.

EN AZ 3 YIL DAHA KALMAK İSTİYOR

Türkiye’deki yaşamından ve taraftarın sevgisinden oldukça mutlu olan Torreira, gelecek planlarını uzun vadeli olarak Galatasaray üzerine kuruyor.

Sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcunun, en az üç yıl daha İstanbul’da kalmayı ve takımıyla yeni başarılara imza atmayı hedeflediği belirtiliyor.

Haberin Devamı

TEKNİK HEYET VE YÖNETİM BU KARARDAN ÇOK MEMNUN

Bu karar, şampiyonluk yolunda kritik bir sürece giren teknik heyet ve yönetim kanadında da büyük memnuniyetle karşılandı.

PERFORMANSI

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 4 gol - 4 asistlik performans sergiledi.