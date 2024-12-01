Lucas Torreira: TFF adil olmalı! Dinlenmeye zamanımız olmadı

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Süper Lig'de ikinci kez puan kaybeden Galatasaray'da Lucas Torreira, Roland Sallai ve Metehan Baltacı, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından konuştu.

TORREIRA: TFF ADİL OLMALI

Futbol bu tabii, olabilir, bu da sonuçlardan bir tanesi. Maalesef... Bizim normalde yarın oynamamız gerekiyordu. Daha dinlenmeye bile zamanımız olmadı. Bence TFF'nin Avrupa'da oynayan bütün takımlara karşı adil olmalı. Sadece bize karşı yapılmış bir şey bu. Ancak bu bahane değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Yediğimiz goller üzerinden çalışmamız lazım. Sonra Sivasspor maçına bakacağız.

SALLAI: HAYAL KIRIKLIĞI

Hayal kırıklığı oldu. Evimizde sadece 1 puan almak sadece hayal kırıklığı... Daha fazla geleceğe bakmalı, yediğimiz gollere odaklanmalıyız. Taraftarımız inanılmaz. Tüm dünyada sayılı, inanılmaz. Gol atınca birlikte kutlamamız çok mutluluk vericiydi. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Çok çalışmalı ve şampiyonluk yolunda devam etmeliyiz.

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METEHAN: TELAFİ EDECEĞİZ

Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bahanelere sığınılmaz ama kaçırdığımız pozisyonların haddi hesabı yok. Rakip kaleci inanılmaz kurtarışlar yaptı. Bazen olmayınca olmuyor. Mutsuzuz ama telafi edeceğiz.