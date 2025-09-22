Lucas Torreira: 'Şu anda çok iyi değiliz!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Konyaspor'u 3-1'le geçen Galatasaray'da Yunus Akgün, Wilfried Singo ve Lucas Torreira, galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

SINGO: HOCAMIN TERCİHİ ÖNEMLİ

"Bu akşamdan çok memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir maç oynadık ama bu akşam telafisini gösterdik. Takımdan memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz ve bunun üzerine çıkacağız.

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Daha önce burada ağabeylerim de oynadı, onların tavsiyelerini de dinledim. Çok mutluyum burada olmaktan.

Oynadığım mevki önemli değil. Benim için önemli olan hocanın tercihi. Benim için önemli olan takıma yardımcı olmak ve takıma en iyisini verebilmek."

TORREIRA: DAHA İYİ OLMALIYIZ

"Gerçekten gol attığım ve galibiyet için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. Ligde de gelişen takımlar var. Çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve uzun bir sezonun bizi beklediğinin farkında olmamız gerekiyor."

YUNUS: TARAFTARIMIZ MERAK ETMESİN

"Öncelikle hafta içi, pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Zor bir süre. 3 günde bir maç oynuyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İstemediğimiz bir skor aldık hafta içinde ve bugün kazanmak önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak.

Hocam nerede görev verirse, elimden geleni yapıyorum. Performansım önemli ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. İnşallah daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz ve her maçı kazanmak için sahada olacağız."