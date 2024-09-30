Lucas Torreira sevgilisi Devrim Özkan'la çalışmalarını sürdürdü

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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira izin gününde sevgilisi Devrim Özkan ile birlikte antrenman yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Letonya'nın Rigas FS takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'da futbolculara 1 gün izin verilmişti.

Uruguaylı orta saha izin gününde boş durmazken sosyal medya hesabından antrenman anlarını takipçileriyle paylaştı.

Lucas Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan ile birlikte yaptığı antrenman sosyal medyada viral oldu.