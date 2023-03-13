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Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasında neler yaşanıyor? Aşk önce fotoğraflarla belgelendi ardından gelen paylaşımlar kafa karıştırdı...

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#Lucas Torreira#Devrim Özkan#Paylaşım
Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasında neler yaşanıyor Aşk önce fotoğraflarla belgelendi ardından gelen paylaşımlar kafa karıştırdı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 11:07

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Lucas Torreira - Devrim Özkan ikilisinden kafa karıştıran paylaşımlar geldi. Yıldız futbolcu son olarak sosyal medya hesabının hackendiğini öne sürdü.

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Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Devrim Özkan'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Çift hiçbir zaman açıklama yapmadı ancak önceki gün Fernando Muslera'nın eşinin doğum gününde birlikte bir fotoğraf karesinde yer aldılar. Partiden paylaşılan fotoğrafta Torreira’nın elini oyuncunun beline atması dikkat çekti.

AŞK FOTOĞRAFLA BELGELENDİ

Devrim Özkan bir süre önce Instagram’da fotoğraf paylaşmış, oyuncunun bulunduğu yerin Lucas Torreira’nın evi olduğu iddia edilmişti. Söz konusu doğum günü partisi fotoğrafının ardından ikilinin aşkının belgelendiği yorumları yapılmıştı.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasında neler yaşanıyor Aşk önce fotoğraflarla belgelendi ardından gelen paylaşımlar kafa karıştırdı...

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PAYLAŞIMLAR KAFA KARIŞTIRDI

Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları son yaşananların ardından gittikçe güçlenirken taraflardan gelen arka arkaya paylaşımlar kafaları karıştırdı.

Devrim Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." yazarak bir tweet attı ve ardından Instagram'da Lucas Torreira'yı takipten çıktı.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasında neler yaşanıyor Aşk önce fotoğraflarla belgelendi ardından gelen paylaşımlar kafa karıştırdı...

Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasında neler yaşanıyor Aşk önce fotoğraflarla belgelendi ardından gelen paylaşımlar kafa karıştırdı...

Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasında neler yaşanıyor Aşk önce fotoğraflarla belgelendi ardından gelen paylaşımlar kafa karıştırdı...


"HESABIM HACKLENDİ"

Devrim Özkan'ın bu hamlesi sonrasında bir paylaşımda bulunan Lucas Torreira, ağlayan surat ve kırık kalp emojileri paylaştı. Yetenekli oyuncu daha sonra ise İngilizce 'seni seviyorum" yazarak güzel oyuncuyu etiketledi.

Daha sonra bu paylaşımların hepsini silen Lucas Torreira, "Üzgünüm, hesabım hacklendi. Şimdi her şey yolunda. Teşekkür ederim" yazdı.

 

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#Lucas Torreira#Devrim Özkan#Paylaşım

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